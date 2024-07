Dopo aver finito la sua esperienza all'Inter, Tatiana Bonetti, attaccante classe 1991, sceglie la Serie B e la Ternana. Bonetti vanta un'esperienza di oltre 300 partite in Serie A e in carriera ha vestito negli anni le maglie di Tavagnacco, AGSM Verona, Fiorentina, fino all'approdo a Milano nel 2021. Per lei anche una breve ma intensa esperienza in forza all’Atletico Madrid.