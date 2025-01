Succede tutto nel finale all'Arena Civica di Milano, dove l'Inter Women ospita il Sassuolo nel quarto di finale d'andata di Coppa Italia Femminile. A stappare una gara bloccata ci pensa Polli che, appena sette giri di orologio dopo il suo ingresso in campo, fa partire un potente destro che porta avanti le nerazzurre al 77'. La beffa arriva poco dopo, al minuto 83, quando Clelland si libera di Bartoli e anticipa Baldi chiudendo in rete il gol dell'1-1. Il match di ritorno in casa delle nerverdi è in programma martedì 28 gennaio.

INTER-SASSUOLO 1-1

77' Polli (I), 83' Clelland (S)

INTER (4-3-1-2): 94 Baldi; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 17 Fördős, 14 Robustellini; 8 Pavan ('70 7 Bugeja), 4 Pedersen (60' 22 Schough), 10 Karchouni (60' 21 Tomaselli); 20 Detruyer; 31 Wullaert (81' 27 Csiszar), 36 Cambiaghi ('70 9 Polli).

A disposizione: 1 Rúnarsdóttir, 5 Andrés, 6 Santi, 13 Merlo, 15 Serturini, 23 Magull, 25 Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

SASSUOLO (3-5-2): 1 Lonni, 20 Orsi, 5 Caiazzo, 4 Pleidrup; 24 De Rita, 14 Hagemann (76' 11 Fisher), 3 Mella (63' 8 Brustia), 12 Missipo, 2 Philtjens; 10 Chmielinski (81' 26 Clelland), 27 Monterubbiano (63' 13 Dhont)

A disposizione: 16 Durand, 22 Di Nallo, 7 Adami, 9 Sabatino, 18 Gallazzi, 23 Fusini, 30 Perselli, 58 Girotto.

Coach: Gian Loris Rossi.

Arbitro: Esposito

Assistenti: Della Mea, Munitello

Quarto Ufficiale: Spinelli