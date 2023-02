L'Inter Women accede alle semifinali di Coppa Italia, ma lo fa forse con la minore gloria possibile e con troppi brividi. Le nerazzurre hanno rischiato di buttare via una qualificazione che dopo nemmeno 30 minuti di partita era praticamente cosa fatta, strappando il pass soltanto ai calci di rigore. E pensare che nel primo tempo, la squadra di Rita Guarino sembra aver chiuso la pratica già nei primi 25 minuti, quando Elisa Polli, Tabitha Chawinga e Ajara Njoya trovano le reti del momentaneo 3-0 che dovrebbero voler dire discorso semifinale già in archivio. Se non fosse per il fatto che nella ripresa le nerazzurre si dimenticano di scendere in campo e permettono alle blucerchiate di ribaltare completamente la situazione.