È tempo di tornare in campo per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, attese dal Como Women al Ferruccio di Seregno nella gara valida per la sesa giornata della Serie A 2024/25; fischio d'inizio alle 18:00.

Ecco le formazioni ufficiali:

COMO (4-3-3): 22 Gilardi; 3 Guagni, 24 Rizzon, 44 Bou I Salas, 14 Ceccotti; 20 Vaitukaityte, 11 Conc, 7 Nischler; 33 Kramzar, 9 Del Estal, 27 Petzelberger.

In panchina: 30 Ruma, 78 De Bona, 2 Marcussen, 4 Spinelli, 6 Bergersen, 10 Bolden, 15 Bianchi, 16 Karlenas, 17 Sagen, 21 Picchi, 23 D'Agostino, 28 Kerr.

Coach: Stefano Sottili

INTER (4-3-3): 94 Baldi; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andres, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 21 Tomaselli, 23 Magull; 7 Bugeja; 36 Cambiaghi, 31 Wullaert.

In panchina: 1 Runarsdottir, 12 Piazza, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 25 Fadda, 28 Diaz, 99 Kullashi.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Mattia Ubaldi. Assistenti: Andrea Cecchi-Alessandro Rastelli. Quarto ufficiale: Marco Colazzo