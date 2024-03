Scatta domenica la Poule Scudetto del campionato di Serie A Femminile, con l'Inter di Rita Guarino subito impegnata nel big match dell'Arena Civica contro la Juventus. Partita che Michela Cambiaghi, bomber della squadra nerazzurra, presenta così ai microfoni di InterTV: "Non mi aspettavo un impatto così positivo, ma ci ho lavorato e quindi sono contenta di avere aiutato la squadra. Stiamo bene, abbiamo lavorato durante la sosta e siamo pronte".

Quanto è stimolante affrontare ogni settimana un big match?

"Personalmente molto, giochi sempre con le migliori squadre e sicuramente verranno fuori belle partite. Non vediamo l'ora di iniziare".

Che partita ti aspetti con la Juve?

"Sarà importantissimo approcciare bene l'incontro, l'ultima volta siamo andate subito sotto. Dobbiamo rimanere concentrate per tutta la partita perché in ogni momento possono metterci in difficoltà. Loro non mollano fino alla fine, così dovremo fare anche noi".