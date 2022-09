Tatiana Bonetti, autrice del gol che ha aperto le marcature del match contro la Sampdoria, esprime così ad Inter TV la propria soddisfazione per il successo che proietta l'Inter Women da sola in testa alla classifica: "Questa era una partita importante per noi perché sapevamo che ci permetteva di mantenere una striscia di risultati positivi. Siamo venute qui molto cariche, in settimana ci siamo allenate bene ma è da inizio anno che siamo molto sul pezzo. Sono molto contenta della mia squadra e ci tengo a dirlo. Abbiamo fatto una grande partita, e poi è arrivato il mio gol. Sono contenta di aver dato il via a questo risultato importante, spero di continuare così".