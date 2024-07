È ufficialmente iniziata la stagione 2024/25 dell'Inter Women: nella giornata di oggi le nerazzurre si sono radunate al KONAMI Youth Development Centre per la ripresa degli allenamenti.

Il nuovo nuovo allenatore Gianpiero Piovani, erede di Rita Guarino, ha diretto la prima sessione di allenamento nerazzurra nel pomeriggio. In vista dell'inizio della Serie A la squadra trascorrerà anche una settimana di ritiro in Trentino dal 4 all'11 agosto, poi farà l'esordio in campionato affrontando la Sampdoria nel weekend 31 agosto - 1 settembre.