Il presidente Steven Zhang ha dato il bentornato a Romelu Lukaku sui social network, come si vede da un video postato sui canali ufficiali del club. "Ciao a tutti, siamo sulla terrazza di Inter HQ e guardate chi è tornato?", dice allargando l'immagine per inquadrare anche "Big Rom". "Il big boss è tornato - dice Zhang -. Come un dejà-vu. Sembra veramente ieri. Segneremo tanti gol a San Siro, lo prometti? Grazie per essere tornato".

"Sono tornato e sono molto contento - risponde l'attaccante -. Grazie per la fiducia. Ti ricordi tre anni fa qui? Da non crederci. Segnare a San Siro? Sono qui per questo".