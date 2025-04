Battuta d'arresto interna per l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, che deve cedere il passo all'Atalanta vittoriosa grazie ad un calcio di rigore segnato nel finale di partita segnato da Federico Simonetto, che ha però legittimato un buon secondo tempo della Dea al cospetto di un'Inter apparsa poco grintosa e determinata rispetto al solito. Aspetto che il tecnico nerazzurro sottolinea coi cronisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it, nel dopopartita:



Buon pomeriggio mister. Oggi è arrivata una sconfitta, era un appuntamento così per la qualificazione diretta, appuntamento rimandato. Un suo commento sulla partita?

"Eh beh, vediamo perché mancano ancora parecchie partite. Ci sono dei punti, parecchi punti in palio. Dobbiamo cercare di sicuramente come primo obiettivo di raggiungere quello. Però ancora prima, secondo me dobbiamo cercare di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Oggi purtroppo abbiamo fatto una partita dove in molti sono stati sottotono, sia a livello individuale ma anche un po' come spirito di squadra. Come dire, ci abbiamo creduto meno. Secondo me abbiamo lasciato che la partita scivolasse un po' aspettando che succedesse qualcosa. Invece secondo me le partite vanno vissute diversamente. La vittoria va sempre ricercata con grande forza, però non è sempre possibile. Oggi probabilmente non eravamo in un momento brillantissimo".

Oggi è stata una partita forse dai due volti. Diciamo meglio nel primo tempo, un po' peggio nella nella ripresa, come dicevi tu, mancava un po' di brillantezza. Le assenze, soprattutto a centrocampo, si stanno facendo sentire, c'è poca possibilità di ruotare i ragazzi?

"Beh sì dai, inutile star qui a trovare alibi per niente. Chiaramente c'è, c'è un po' poca rotazione, ci sono giocatori che per noi sono importanti, che comunque sono utilizzati dalla prima squadra e quindi va bene. Sappiamo che è così, però abbiamo altri giocatori che hanno sempre saputo sopperire alle mancanze, quindi è inutile cercarci degli alibi che non esistono. I ragazzi han sempre fatto bene durante tutta la stagione e sono sicuro che ci riprenderemo e faremo partite migliori là per le prossime volte.

Un dato che è emerso nelle ultime partite è un po' la mancanza dei gol, due nelle ultime 5. Lei si è dato una spiegazione di questo?

"Sinceramente, quando le squadre vengono qui e si mettono con un blocco basso davanti alla tua area di rigore e fare più fare più gol è difficile, è chiaro che sarebbe importante sbloccare la partita il prima possibile, perché poi ci possono essere più spazi. Però tutte le squadre che sono venute qui hanno adottato tutte la stessa, la stessa strategia tra virgolette, come è normale che sia, e quindi creano poco concedendo però anche poco, quindi potrebbe essere questo. Poi ripeto, a volte abbiamo avuto la qualità dei nostri giocatori e soprattutto la brillantezza fisica, la capacità di vincere gli uno contro uno e dei duelli che oggi invece non abbiamo mai vinto e quindi non siamo riusciti a impensierire seriamente la difesa dell'Atalanta".

Quieto in queste partite sta giocando in una posizione un po' inedita di di mezzala, volevo chiederti come lo stai vedendo e quanto ancora può crescere in questo nuovo ruolo.

"Daniele ci dà delle soluzioni di palleggio diverso in mezzo al campo, dove possiamo preparare bene, con più qualità, l'azione e quindi insomma tra lui, Topalovic e in assenza magari di Berenbruch sono situazioni che dobbiamo provare. Chiaramente a me nelle partite che ha giocato è piaciuto, ha fatto delle buone partite, può fare di più perché abbiamo bisogno di essere un po' più determinati, soprattutto magari nell'ultimo passaggio perché abbiamo bisogno, ripeto, della qualità dei singoli, soprattutto quando ci sono queste squadre che vengono qui e si mettono a protezione della loro area. Oggi abbiamo avuto 7-8 cross e obiettivamente li abbiamo sbagliati tutti e qualche qualche ultimo passaggio l'abbiamo sbagliato, quindi possiamo fare meglio".

