Allenamento in corso stamattina al Suning Training Centre in Appiano Gentile, dove l'Inter sta preparando la delicata partita d'esordio in Champions League domani sera al Meazza contro il Bayern Monaco. Clima apparentemente disteso e tutti al lavoro a parte Romelu Lukaku, ancora in Belgio per curare il proprio problema muscolare. Numericamente, Big Rom, come già accaduto nel derby, verrà sostituito da Valentin Carboni, presente nella seduta di rifinitura. Presente anche tutta la dirigenza nerazzurra ad assistere all'allenamento. A seguire le immagini.