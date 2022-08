Intercettato a Milano, fuori dagli uffici del Sassuolo, Giovanni Carnevali parla così delle trattative più calde del mercato neroverde, compresa quella che potrebbe portare Andrea Pinamonti alla corte di Alessio Dionisi: "Stiamo parlando con l'Inter ma non solo. Non abbiamo ancora trovato l'intesa col giocatore, dobbiamo vedere la società", le parole dell'amminstratore delegato. Che prima aveva spiegato così la situazione Raspadori-Napoli, affare che spalancherebbe le porte al trasferimento dell'Arciere di Cles al Sassuolo: "Nessuna novità per il momento, dobbiamo ancora parlare col Napoli".