Dopo il summit nella sede dell'Inter, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, si sofferma ai microfoni dei giornalisti presenti in Viale della Liberazione, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it, per fare il punto della situazione.

De Vrij resta all'Inter?

"Credo di sì, avevamo da discutere le ultime cose ma la volontà del ragazzo è di rimanere e quella dell'Inter di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano solo gli ultimi dettagli (l'olandese ora è in vacanza e firmerà il rinnovo all'inizio della prossima settimana, ndr)".

Il rinnovo sarà biennale?

"Sì sì".

A breve ci saranno anche novità su Acerbi?

"C'è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c'è la volontà di farlo, ma credo di sì. In questo caso ci dovremo risedere con l'Inter per parlare del contratto, ma credo che per il momento il discorso del riscatto sia quasi scontato, tenendo conto della stagione straordinaria di Francesco".

C'è qualche richiesta particolare di Lotito?

"No, anche lì è tutto fissato e c'è solo da schiacciare un pulsante. Il diritto era già stato stabilito al momento dell'arrivo, quindi tutti contenti".

Ha pesato anche la volontà di Inzaghi di puntare su di lui?

"Sì certo. Quando una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta. Quest'anno è stato il miglior difensore in Europa e la finale ce l'abbiamo ancora tutti sotto gli occhi".

Pereyra è un nome di cui avete discusso?

"Ne abbaimo parlato perché è un giocatore che meriterebbe di giocare nei top club d'Europa, è un leader indiscusso. La mia volontà è di portargli qualcosa che si meriterebbe, ma è in un ottimo club come l'Udinese che considera una famiglia, che lo ha sempre trattato come un figlio e quindi i dialoghi con loro sono aperti. A breve prenderemo una decisione".

Ci son stati anche discorsi su Baldanzi?

"No, perché anche per una questione di modulo non riteniamo che sia una cosa di cui parlare".

Sarà protagonista del mercato?

"Sì, per me è il miglior giovane italiano e in Serie A ha fatto vedere che è una categoria in cui ci può stare benissimo. Ha un'età spettacolare, ha 19 anni e ha giocato con continuità. Mi aspetto che arriveranno delle offerte, ne parleremo con l'Empoli con cui c'è un dialogo sincero".

FcIN - Joao Mario può tornare in Italia?

"Non ci pensa minimamente, non ha un bellissimo ricordo del nostro paese e sta benissimo dov'è (ride, ndr)".

