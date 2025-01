Come previsto, niente ritiro per i giocatori dell'Inter alla vigilia della partita contro il Bologna. Simone Inzaghi ha scelto di svolgere l'ultimo allenamento pre-match al Meazza, per riprendere confidenza con il terreno di casa dopo le trasferte a Riyadh e a Venezia. Seduta in programma alle 11.30 e i calciatori, ognuno automunito, si sono presentati circa un'ora prima allo stadio, come testimoniano le immagini realizzate dal nostro inviato Simone Togna.

Curiosità. poco dopo le 8.30 una vettura ha varcato i cancelli del Meazza, aperti da non molto, e a bordo c'era Henrikh Mkhitaryan, arrivato sul posto con largo anticipo probabilmente per svolgere le terapie visto che una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra gli impedirà di giocare contro i rossoblu.

A seguire le immagini dall'esterno di San Siro.