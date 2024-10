Una gara pazzesca, vietata assolutamente ai deboli di cuore. Una partita che si chiude con otto gol, una caterva di colpi di scena e un eroe che per sfortuna di Simone Inzaghi non è di parte nerazzurra: Kenan Yildiz entra e raddrizza una partita che sembrava indirizzata dalla parte dell'Inter, capace di andare in vantaggio con Piotr Zielinski e rispondere all'uno-due juventino con le reti di Mkhitaryan, Zielinski e Dumfries che sembrano dare un volto definitivo al match. Ma l'Inter ha la colpa di sprecare tante occasioni per un quinto gol che sembrava nell'aria mentre la Juve riacquistava fiducia col gol del 4-3 al quale è seguito il clamoroso 4-4 ancora a firma Yildiz, ultimo suggello di un match pazzesco dove però l'Inter lascia sul tavolo due punti e troppo rammarico.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 4-4

MARCATORI: 15', 38' Zielinski (I, 2 Rig.), 20' Vlahovic (J), 27' Weah (J), 35' Mkhitaryan (I), 53' Dumfries (I), 71', 82' Yildiz (J)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (63' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski (63' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (76' 36 Darmian); 9 M. Thuram (87' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 52 Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS: 29 Di Gregorio; 27 Cambiaso, 15 Kalulu, 6 Danilo (76' 4 Gatti), 32 Cabal; 5 Locatelli, 16 McKennie (83' 19 K. Thuram), 22 Weah (61' 10 Yildiz), 21 Fagioli (61' 37 Savona), 7 Conceicao; 9 Vlahovic (76' 51 Mbangula).

In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 40 Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli, Alassio. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Fabbri.

Note

Spettatori: 75.056. Incasso complessivo: 7.614.585 euro, secondo della storia della Serie A

Ammoniti: Danilo (J), Pavard (I), Dumfries (I), Cabal (J)

Corner: 10-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

93' - Fischia Guida, rien ne va plus a San Siro! Una partita assurda e rocambolesca finisce con una Juve che strappa un 4-4 storico in rimonta all'Inter.

93' - Bastoni commette fallo, Di Gregorio batte un calcio di punizione.

92' - Darmian vince un duello con Conceiçao che spende anche un fallo su di lui.

91' - Frattesi ci prova, pallone deviato in corner.

90' - Ammonito Cabal, che stende Lautaro. Solo tre i minuti di recupero.

89' - Spallata di Lautaro su Kalulu, per l'arbitro è fallo del Toro.

87' - Taremi è l'ultima carta di Inzaghi, fuori Thuram.

85' - Fischiato gioco pericoloso a Kalulu su Barella, punizione Inter tra le proteste dell'ex Milan.

83' - Entra Khephren Thuram, che rileva McKennie.

82' - Pareggio della Juve! Ancora Yildiz! Inter infilata in ripartenza, palla deviata da Bisseck sulla quale è pronto Yildiz che trova un incredibile 4-4.

80' - Gran taglio di Yildiz sul cross dalla destra, il tiro del turco termina alto.

77' - Nella Juve, Mbangula e Gatti rilevano Vlahovic e Danilo. Nell'Inter, Dimarco lascia il campo a Darmian.

76' - Altra occasione sprecata da Lautaro. Dimarco vola in contropiede, appoggia per Thuram che in mezzo trova il Toro il cui tiro finisce alto.

75' - Punizione per la Juventus, cartellino giallo per Dumfries per un fallo precedente.

73' - Thuram si gira in area e tira, pallone che però finisce fuori.

71' - Yildiz! Terzo gol della Juventus! Contropiede micidiale dei bianconeri finalizzato dal turco con un diagonale che lascia immobile Sommer.

71' - Lautaro di testa, palla fuori di niente per la rabbia del Toro.

70' - Tocca di testa De Vrij, palla deviata col corpo da Vlahovic e ancora in calcio d'angolo.

69' - Barella parte lancia in resta in contropiede, poi prova la soluzione personale trovando un altro corner.

67' - Di Gregorio compie una prodezza sul tiro da fuori di Barella deviato da Bastoni, sul successivo corner De Vrij sbaglia un rigore in movimento.

66' - Pressing eccezionale di Thuram, che strappa un corner a Kalulu.

65' - Dimarco! Schema su punizione e bolide del terzino, Di Gregorio si inventa un paratone mandando in corner.

63' - Arrivano anche le prime mosse di Inzaghi: Frattesi rileva Zielinski, Bisseck entra al posto di Pavard.

61' - Doppio cambio per la Juventus: fuori Fagioli per Savona e Weah per Yildiz.

60' - Conceiçao mette in mezzo un bel pallone per Vlahovic, che fa rimpallare la sfera su De Vrij prima che Dumfries spazzi.

59' - Pavard contrasta Weah, rimediando un cartellino giallo.

58' - McKennie prova il colpo di tacco in area piccola nerazzurra, De Vrij manda in corner.

56' - Ovazione per Dimarco per una semplice rimessa laterale, San Siro è allo zenit dell'elettricità

IL GOL DI DUMFRIES: Stavolta l'olandese fa centro trovando un diagonale perfetto sugli sviluppi di azione da corner. Pallone che si infila sul secondo palo, Di Gregorio non può nulla.

53' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEESSSSSSSSSS!!

53' - Mkhitaryan entra in area, Cambiaso lo anticipa ma perde la palla che termina in corner.

52' - Thuram scappa via a Danilo che non riesce a tenerlo nemmeno con tutta la forza del mondo, il brasiliano rimedia anche un giallo.

50' - Dimarco riceve da Lautaro, entra in area e calcia. Di Gregorio respinge ma sulla traiettoria c'è Dumfries, che però manca completamente l'impatto col pallone.

49' - Ingenuità di Bastoni, De Vrij rimedia chiudendo su Conceiçao.

48' - Altro lancio di Barella troppo profondo per Dimarco.

47' - Pallone irraggiungibile per Dimarco, rimessa laterale per la Juventus.

----

19.04 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.03 - Le due squadre guadagnano il campo per l'inizio del secondo tempo. Sonon 75.056 gli spettatori presenti.

HALFTIME REPORT - Alla faccia di chi temeva un noioso 0-0: Inter e Juventus hanno deciso di dare vita ad un premio tempo a dir poco spettacolare, con cinque gol, tante occasioni senza soluzione di continuità e ribaltamenti di fronte continui. Dal vantaggio nerazzurro firmato da Piotr Zielinski su rigore, all'uno-due bianconero con Vlahovic e Weah fino al nuovo sorpasso nerazzurro ad opera di Mkhitaryan e ancora Zielinski dal dischetto. Partita vietata ai deboli di cuore.

----

47' pt - FInisce un primo tempo stra-to-sfe-ri-co! Inter a riposo in vantaggio per 3-2 sulla Juventus!

47' pt - Weah fa correre un brivido a Sommer, che guarda la palla dell'americano sibilare vicina al secondo palo.

46' pt - Iniziati i due minuti di recupero.

42' - Mkhitaryan prova una nuova ripartenza ma perde l'attimo giusto per servire i compagni. Zielinski tarda l'inserimento in area.

41' - Assurdo slalom gigante di Thuram in area bianconera, McKennie manda in corner col corpo il cross del francese.

38' - Ancora Zielinski dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! Di Gregorio intuisce ma non ci arriva, doppietta per il polacco.

37' - Ancora rigore per l'Inter: fallo di Kalulu su Dumfries.

IL GOL DI MKHITARYAN: Fa tutto l'armeno, che prende palla, combina con Thuram, se la aggiusta tra tre difensori e scarica un rasoterra potente che non lascia scampo a Di Gregorio

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! HEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIKHHHHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIITAAAAAAAARYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAANNNN!!!

33' - Retropassaggio rischiosissimo per Di Gregorio, che però evita il patatrac.

32' - Juventus che ora sembra più serena dopo aver trovato il vantaggio e continua a manovrare. Prova la conclusione Conceiçao, Sommer manda in corner.

27' - Raddoppio della Juventus con Weah! Lautaro perde palla e rimane a terra, ripartenza bianconera con Conceicao che salta l'uomo in dribbling poi mette in mezzo trovando il figlio d'arte che appoggia in porta.

25' - Altro scontro stavolta tra Bastoni e Vlahovic, il serbo si rialza dopo qualche istante.

24' - Dumfries libera di testa su cross di Conceiçao, Cabal prova la ribattuta in volée mandando fuori.

22' - Batti e ribatti su corner in area bianconera, poi Bastoni di testa manda fuori.

20' - Pareggio della Juvents con Vlahovic! Imbeccato dalle retrovie da Cabal, McKennie lasciato praticamente solo imbecca il serbo che a tu per tu Sommer non sbaglia.

19' - Gran recupero di Dimarco, il cui cross è però troppo frettoloso. La difesa bianconera libera.

15' - Dal dischetto va Zielinski... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Nulla da fare per Di Gregorio, nerazzurri in vantaggio.

14' - Calcio di rigore per l'Inter. Thuram mette la gamba e viene buttato giù da Danilo che sconsolato accetta la funesta sorte.

13' - Sommer rischia servendo un pallone a Barella contrastato da Locatelli, Guida vede fallo dello juventino.

12' - Danilo ci mette la gamba e impedisce a Lautaro di arrivare sul pallone.

10'- Primo corner della gara per l'Inter.

7' - Di Gregorio raccoglie con le mani un passaggio involontario di un compagno, San Siro protesta.

7’ – Prova a mettere in mezzo Zielinski, ma il pallone è troppo profondo e termina fuori.

4' - Danilo in ritardo su Thuram, punizione per l'Inter. Il difensore brasiliano rimane a terra per un problema al ginocchio ma poi torna al suo posto.

1' - Conceicao prova il cross d'esterno, De Vrij manda in calcio d'angolo.

----

18.01 - Calcio d'inizio del match per la Juventus: PARTITI!

17.59 - Lautaro e Danilo davanti a Guida per il sorteggio.

17.57 - Inter e Juventus entrano in campo. Verrà annunciata a momenti la formazione nerazzurra.

17.56 - Le squadre sono nel tunnel che porta al campo.

17.50 - Tra scambi di offese e cori, i decibel allo stadio sono altissimi.

17.44 – Le due squadre rientrano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d’inizio a San Siro.

----

