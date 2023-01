Terminato l'allenamento a Prince Fasal Stadium, arrivano le prime indicazioni su quanto aspettarsi domani nella formazione nerazzurra contro il Milan, finale di Supercoppa italiana. Romelu Lukaku ha svolto una parte di allenamento con la squadra maggiore rispetto a ieri e poi una parte di lavoro personalizzato. Per quanto riguarda Samir Handanovic, Simone Inzaghi valuterà domani se portarlo in panchina. Notizie meno confortanti per Marcelo Brozovic, che oggi non si è allenato quindi domani è improbabile che possa anche solo sedersi in panchina.