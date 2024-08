Termina in parità, 1-1, l'amichevole di lusso tra Chelsea e Inter a Stamford Bridge. Una prestazione, quella dei nerazzurri, decisamente migliore rispetto a quella fornita contro l'Al Ittihad, con una condizione per alcuni calciatori importanti in evidente crescita. Il risultato finale conta fino a un certo punto ma i padroni di casa hanno dovuto attendere l'ultimo affondo per evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico, dopo una valanga di sostituzioni che hanno stravolto gli undici titolari e portato i nerazzurri a concludere con molti ragazzi sul rettangolo di gioco.

Buona la personalità mostrata dai ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno saputo soffrire quando non c'era altra scelta, colpendo al 26' con una bella ripartenza firmata da Yann Bisseck, rifinita da Joaquin Correa e conclusa con uno splendido sinistro da Marcus Thuram. Inevitabile che il Chelsea spingesse con continuità, ma al di là di un paio di interventi di Yann Sommer nel primo tempo i ragazzi di Enzo Maresca sono stati controllati con efficacia. Nella ripresa però, grazie anche ad alcune sostituzioni importanti, i Blues alzano il baricentro e costringono i nerazzurri a chiudersi, testando anche i meccanismi difensivi. La migliore occasione è una bella acrobazia di Chris Nkunku sventata da un super Sommer, mentre dall'altra parte è Federico Dimarco, con un sinistro al volo, a costringere Robert Sanchez alla paratona.

Nel corso del forcing finale, con molti giovanissimi in campo, l'Inter si arrende proprio all'ultimo minuto grazie a un destro al volo di Lesley Ugochukwu, per un pareggio più che meritato dei padroni di casa. Buone indicazioni dunque per Inzaghi, al termine dell'ultima amichevole pre-campionato. Da sabato a Genova non si faranno più esperimenti.



IL TABELLINO

CHELSEA-INTER 1-1

Marcatori: 26' Thuram (I), 89' Ugochukwu (C).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck (47 Fontanarosa 71'), 15 Acerbi (28 Pavard 60'), 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (2 Dumfries 60'), 23 Barella (59 Topalovic 84'), 21 Asllani (16 Frattesi 57'), 22 Mkhitaryan (52 Berenbruch 80'), 32 Dimarco; 9 Thuram (24 Salcedo 60'), 11 Correa (57 Quieto 75'). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 51 Alexiou, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez; 27 Gusto (16 Ugochukwu 80'), 29 Fofana (5 Badiashile 69'), 6 Colwill (4 Adarabioyo 69'), 3 Cucurella (40 Veiga 46'); 8 Fernandez, 45 Lavia (25 Caicedo 46'); 11 Madueke (20 Palmer 46'), 22 Dewsbury-Hall (18 Nkunku 46'), 10 Mudryk (7 Sterling 78'); 38 Guiu (15 Jackson 56'). A disposizione: 12 Jorgensen, 13 Bettinelli, 2 Disasi, 17 Chukwuemeka, 21 Chilwell. Allenatore: Enzo Maresca.

Ammoniti: Cucurella, Colwill, Acerbi, Mkhitaryan.

Arbitro: Sam Barrott

Assistenti: Darren Cann, Akil Howso

Quarto ufficiale: Lida Junpei

RIVIVI IL LIVE

91' - L'arbitro dice che basta così: il Chelsea evita la sconfitta proprio allo scadere, risultato giusto con l'Inter a Stamford Bridge.

L'esterno calcia al volo dopo una respinta corta della difesa, senza lasciare scampo a Sommer che non aveva visuale pulita.

90' - GOL DI UGOCHUKWU, BOTTA VIOLENTA NEL CUORE DELL'AREA.

89' - Ancora Sterling, scatenato, costringe Dumfries al faticoso recupero falloso al limite dell'area.

84' - Ugochukwu si libera a sinistra ma sul cross non arriva in tempo Nkunku. Esce Barella, dentro Topalovic.

82' - Sommer in presa comoda sul colpo di testa telefonato di Jackson.

81' - Esce Mkhitaryan, entra Berenbruch.

80' - Spunto di Sterling a sinistra, cross basso per Palmer che impatta male e manda fuori. Esce Gusto, al suo posto Ugochukwu.

77' - Anche Maresca rimette mano alla formazione: dentro Sterling, fuori Mudryk.

75' - Finisce la partita di Correa: al suo possto Quieto.

72' - Esce Bisseck, entra Fontanarosa.

70' - Gran verticalizzazione di Palmer per Jackson e provvidenziale e tempistica uscita di Sommer con i piedi.

69' - Doppio cambio per Maresca: fuori Colwill e Fofana, dentro Adarabioyo e Badiashile.

68' - Cooling break.

67' - Buona occasione in ripartenza dell'Inter con Dimarco che mette in mezzo, Salcedo che prova a rifinire e Mkhitaryan che arriva in corsa ma calcia altissimo con il sinistro.

65' - Ancora un'iniziativa dello scatenato Nkunku, che mette in mezzo un pallone parecchio invitante senza tuttavia trovare la deviazione da due passi di un compagno.

63' - Nkunku ha un'ottima occasione su calcio piazzato dal limite dell'area ma colpisce la barriera.

60' - Altri cambi per i nerazzurri: escono Acerbi, Darmian e Thuram, entrano Pavard, Salcedo e Dumfries.

58' - Fuori Asllani, dentro Frattesi tra i nerazzurri.

57' - COLWILL! Palo clamoroso del difensore che col sinistro da pochi passi calcia forte e centra il legno dopo l'assist di Mudryk!

56' - Esce Guiu per Jackson tra i Blues.

55' - SOMMER! Gran parata dello svizzero sulla straordinaria rovesciata in area di Nkunku che aveva indirizzato il pallone nell'angolino basso!

52' - DIMARCO! Sinistro al volo con coordinazione perfetta e grande deviazione in angolo di Sanchez!

50' - Acerbi rischia il asecondo giallo, con una gamba tesa che colpisce al volto Guiu. L'arbitro si limita a richiamarlo.

48' - Occasione non sfruttata dall'Inter con Darmian cche verticalizza in modo impreciso per Barella.

17.04 - Il secondo tempo ha avuto inizio!

17.01 - Un po' alla volta le due squadre fanno il loro ingresso in campo con alcune novità di formazione tra i Blues. Dentro Palmer per Madueke, Caicedo per Lavia, Nkunku per Dewsbury-Hall e Veiga per Cucurella.

Fase di studio iniziale giusto per prendere le misure e poi Chelsea e Inter iniziano a proporre il proprio calcio, basato soprattutto sulla gestione oculata del pallone alla ricerca dell'inserimento o della giocata chiave. Dopo il primo tempo sono i nerazzurri a condurre nel punteggio, grazie a un bel sinistro di Marcus Thuram all'incrocio dei pali, al termine di un'ottima incursione centrale di Yann Bisseck rifinita da Joaquin Correa. Un gol che da una parte trasmette fiducia all'Inter, brava a uscire con il pallone e a creare potenziali altre occasioni da gol mentre dall'altra invita il Chelsea ad alzare il baricentro, avvolgendo la difesa avversaria con un possesso palla costante e affidando soprattutto a Marc Guiu il compito di impensierire Yann Sommer, bravissimo in almeno due situazioni insidiosissime. Nel complesso, buona gestione da parte degli ospiti, mai in vero affanno nonostante la qualità davanti degli uomini di Enzo Maresca.

46' - Si chiude il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Rischia ancora Cucurella che abbatte Darmian nel cuore dell'area sul cross di Dimarco: per sua fortuna il gioco era stato fermato un secondo prima per offside, altrimenti sarebbe stato rigore e secondo giallo.

42' - Brutto tackle con pallone lontano di Cucurella su Thuram. Cartellino giallo per lo spagnolo.

40' - Tesata contro testa, Carlos Augusto necessita dell'intervento dello staff medico.

37' - SOMMER! Altro gran riflesso dello svizzero sulla deviazione sotto porta di Guiu dopo un sinistro vero la porta di Cucurella!

35' - MUDRYK! L'esterno prova il gol dell'estate al volo di sinistro su cross di Madueke, ma spara alto e non di poco.

33' - GUSTO! Il terzino ci prova dalla distanza ma trova Sommer attento in presa bassa!

32' - Altra giocata avvolgente dell'Inter, assist di Barella per il taglio di Dimarco che di testa fa un passaggio a Sanchez.

32' - Sommer rischia il patatrac sul pressing di Guiu, che si oppone al rinvio. Per fortuna il pallone resta nella disponibilità del portiere.

30' - Storie tese nell'area dell'Inter tra Acerbi e Colwill, che si abbracciano vistosamente a palla lontana. Barrott, li richiama e i due si spiegano con il sorriso dopo aver ricevuto un cartellino giallo a testa.

28' - Gran numero di Thuram a metà campo e Lavia non può fare altro che trattenerlo. Nessuna sanzione.

Splendida iniziativa in mezzo di Bisseck che parte palla al piede, servendo el Tucu che agevola il movimento di Thuram e lo libera al limite dell'area per la rete del vantaggio.

26' - THURAM! Gran gol dell'Inter con il francese, che riceve da Correa e scarica all'incrocio dei pali un sinistro violento!

23' - Cooling break per le due squadre.

22' - Al termine di una mischia in area nerazzurra, Cucurella si trova il pallone sul destro e calcia debolmente tra le braccia di Sommer.

20' - Rapido intervento dello staff medico e l'esterno nerazzurro è già in campo.

18' - Ancora Dimarco sfortunato protagonista, calcia di sinistro e sulla respinta di Gusto prende una violenta pallonata in faccia con conseguente perdita di sangue dal naso.

16' - Thuram asseconda l'inserimento di Dimarco che calcia forte da posizione angolata ma manda sull'esterno della rete.

11' - Bel lancio di Asllani per Correa che incrocia le gambe di Colwill sulla corsa e viene fermato dall'arbitro a tu per tu col portiere.

9' - SOMMER! Gran riflesso del portiere nerazzurro sul sinistro di Guiu da dentro l'area di rigore!

2' - Cucurella sbroglia una situazione insidiosa nella propria area di rigore dopo una sponda di Bisseck.

16.01 - Via all'amichevole tra Chelsea e Inter! Esordio ufficiale della nuova maglia Away dei nerazzurri.

15.59 - Abbraccio e sorrisi tra Simone Inzaghi ed Enzo Maresca.

15.58 - Le due squadre entrano in campo.

15.55 - Si sfiora il tutto esaurito a Stamford Bridge, dove tra pochi minuti le due squadre faranno il loro ingresso in campo.