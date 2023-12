Adesso c'è l'ufficialità: la prima edizione della nuova competizione FIFA per club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti e tra le 32 partecipanti ci sarà anche l'Inter. A margine del consiglio dell'organismo che dirige il calcio mondiale tenutosi quest'oggi a Gedda, in Arabia Saudita sono state infatti comunicate le modalità di partecipazione e il format della nuova competizione voluta fortemente da Gianni Infantino. A partire dal nome: ufficialmente la competizione sarà nominata Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione dei club di ciascuna delle sei confederazioni. Definito anche il numero delle partecipanti per ogni confederazione: l'Africa avrà 4 posti, di cui due già assegnati ad Al Ahly e Wyhad; quattro anche per l'Asia, con Urawa Red Diamonds e Al Hilal già sicuri di partecipare alla festa.

Arrivando all'Europa, sono 12 le squadre presenti: il passaporto per gli Stati Uniti è già stato conquistato da Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica. A chiudere, saranno sei i club del Sud America (già presenti Palmeiras, Flamengo e Fluminense), 4 quelli del Nord e Centro America (qualificate Monterrey, Club Leon e Seattle Sounders) e uno per l'Oceania, ovvero l'Auckland City. La formula è quella dei Mondiali fino all'edizione del Qatar: ci sarà una fase a gironi composta da otto gironi da quattro squadre per girone che giocano in un formato girone all'italiana a partita singola; le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale con partite a eliminazione diretta fino alla finale (non prevista la finale per il terzo posto).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!