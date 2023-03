La notizia era nell'aria ormai da giorni, adesso è anche ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Una decisione che, come comunicato dal club inglese, è arrivata di comune accordo tra le parti. Nella nota viene specificato che Cristian Stellini assumerà il ruolo di allenatore per il resto della stagione con Ryan Mason come assistente.

Daniel Levy, presidente del club, spiega così la decisione:"Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo restare tutti uniti. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori".