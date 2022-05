Dopo aver "festeggiato" sui social il 16 maggio, data in cui l'Inter conquistò lo scudetto del 2010, Marco Materazzi non manca l'occasione nel giorno del 22 maggio, quello in cui dodici anni fa i nerazzurri conquistarono la Champions League e il conseguente Triplete. "E chi se lo scorda più il 22 Maggio.., TRIPLETE ", il messaggio di Matrix sui social.