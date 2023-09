Arrivato in postazione Sport Mediaset dopo il sontuoso derby nel quale ha recitato da protagonista assoluto, Marcus Thuram ha raccontato come è nata la perla del 2-0: "Mi sono ritrovato 1-contro-1 col difensore, ho visto che ero solo e ho tirato. Mio padre? Mi ha detto bravo...". Un inizio spettacolare, quello dell'attaccante francese, in questa esperienza in Italia, dove l'Inter lo aspettava da tanto tempo e per la quale ha respinto altre proposte in Italia e all'estero: "Due anni fa dovevo venire all'Inter, mi sono fatto male ma avevo comunque dato la mia parola all'Inter. Ora voglio aiutare i miei compagni, con gol, assist o rientri in difesa".

