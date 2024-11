C'è sempre da sudare, ma anche da gioire. Anche stasera l'Inter si ritrova costretta a difendere un 1-0 frutto questa volta di un autogol di Castello Lukeba stringendo i denti di fronte ai tentativi di attacco dell'RB Lipsia, che però risultano in verità decisamente poco pericolosi. Si armano di pazienza i nerazzurri, che però hanno le occasioni più interessanti e segnerebbero anche il 2-0 nel recupero se non fosse per una cervellotica decisione di Joao Pinheiro che ravvede un fallo di Marcus Thuram che vanifica la rete di Henrikh Mkhitaryan. Non sarà goleada come se ne vedono ormai spesso in questa Champions, ma sono comunque tre punti che permettono all'Inter di consolidare il proprio posto nelle prime otto e con la porta ancora immacolata.

IL TABELLINO

INTER-RB LIPSIA 1-0

MARCATORE: 27' Lukeba (I, aut.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (44' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (65' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu,ì (78' 22 Mkhitaryan) 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi,ì (65' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (76' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 17 Buchanan, 21 Asllani, 36 Darmian, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

RB LIPSIA: 1 Gulacsi; 3 Geertruida (85' 47 Gebel), 4 Orban, 23 Lukeba, 39 Henrichs; 44 Kampl, 8 Haidara (61' 13 Seiwald); 14 Baumgartner (61' 20 Ouedraogo, 70' 18 Vermeeren), 11 Openda, 7 Nusa; 19 André Silva (61' 30 Sesko).

In panchina: 26 Vandevoordt.

Allenatore: Marco Rose.

Arbitro: Pinheiro (POR). Assistenti: Maia - Jesus. Quarto ufficiale: Gonçalves. VAR: Martins. Assistente VAR: Hernandez.

Note

Spettatori: 63.174

Ammoniti: Pavard (I), Bastoni (I), Baumgartner (L), Rose (L), Lukeba (L)

Corner: 6-6

Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA PINHEIRO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SUPERA ANCHE L'RB LIPSIA PER 1-0 E VOLA IN EUROPA!

91' - Mkhitaryan segna il 2-0 solo davanti alla porta su assist di Thuram, ma Pinheiro vanifica tutto: fischiato fallo del francese su Lukeba.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Buona difesa del pallone di Dimarco che guadagna anche un fallo.

85' - Geertruida lascia il campo, dentro il giovanissimo Gebel.

85' - Thuram brucia Lukeba sullo scatto sulla spizzata di Dumfries, scontro tra connazionali che finisce col giallo per il difensore.

82' - Barella innesca un pericoloso contropiede, ma invece di lanciare Thuram attende l'inserimento di Dumfries che viene servito in mezzo all'area ma perde il pallone.

80' - Difesa nerazzurra in affanno, Dumfries libera a fatica. Poi Barella guadagna un fallo.

79' - Attacca a spron battuto il Lipsia, che guadagna un corner.

76' - Arriva il momento di Mkhitaryan e Arnautovic, fuori Calhanoglu e Lautaro Martinez.

74' - Zielinski prova a lanciare in avanti i compagni, ma il pallone è inavvicinabile per chiunque.

72' - Ammonito Rose per proteste.

71' - Contropiede Inter lanciato da Barella per Dimarco, il cui cross è fuori misura per Thuram che colpisce di testa mandando alto.

70' - Finita la partita di Ouedraogo, dentro Vermeeren.

69' - Stavolta Sommer allunga la manona e sventa il tiro di Openda.

68' - Kampl vede campo aperto e calcia, Sommer accompagna con lo sguardo il pallone fuori.

68' - Ouedraogo abbandona il terreno di gioco, davvero sfortunatissimo l'ex Schalke entrato solo poco fa.

67' - Gioco fermo per i soccorsi a Ouedraogo, che sembra dover uscire dal campo.

65' - Escono tra gli applausi Taremi e Bastoni, rilevati da Thuram e Carlos Augusto.

65' - A bordo campo Thuram e Carlos Augusto, pronti a entrare.

64' - Zielinski tenta la conclusione volante, il pallone finisce però sul corpo di Tareemi che la prende anche col braccio.

61' - Rose opera tre cambi: Ouderaogo rileva Baumgartner, André Silva esce per Sesko, Seiwald al posto di Haidara.

60' - André Silva recupera un pallone pericoloso, poi mette in mezzo per nessuno: agevole il controllo di Sommer.

60' - Con furbizia, Bisseck guadagna fallo da Openda.

58' - Baumgartner prova il tiro appena fuori area, ma complice anche il disturbo di Taremi manda fuori.

56' - Grande azione di Zielinski che poi lancia Dumfries, sul cui cross Taremi va di testa: palla alta di poco.

54' - Velleitaria conclusione da fuori da parte di Nusa, palla lontanissima dai pali.

53' - Zielinski fa una serie di finte poi scarica a Calhanoglu che prova il missile a lunga gittata, Gulacsi para in due tempi.

48' - L'Inter si perde in un bicchiere d'acqua. Recupero di Bisseck a lanciare Dimarco, sul cui cross né Lautaro né Taremi riescono a ricamare una conclusione vincente.

46' - Dumfries si divora il 2-0! Al pronti via l'olandese recupera palla, serve Barella che poi crea una combinazione con Taremi che appoggia all'olandese. Purtroppo però Dumfries arriva scoordinato al momento del tiro e manda alto.

----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'RB Lipsia: PARTITI!

22.02 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.55 - Risentimento ai flessori della coscia sinistra: questa la prima diagnosi a caldo per Pavard.

INTERVALLO - Vantaggio fortunato ma nel complesso meritato, perché l'Inter ci crede di più ed è più continua nei propri attacchi, mentre il Lipsia vive essenzialmente di fiammate peraltro poco produttive. Il rimpallo sul corpo di Castello Lukeba dopo la punizione di Federico Dimarco punisce Peter Gulacsi e manda i nerazzurri avanti al riposo, con Simone Inzaghi che purtroppo perde un altro giocatore per problema muscolare, nello specifico Pavard.

-----

49' pt - Dopo un minuto di recupero triplicatosi improvvisamente, Pinheiro decreta la fine del primo tempo: Inter avanti per 1-0 grazie all'autogol di Lukeba.

48' pt - Confusione in area interista al terzo minuto di recupero, Pinheiro richiama tutti all'ordine.

46' pt - Inizia il minuto di recupero.

43' - Pavard rimane a terra, problemi muscolari per lui. Il francese purtroppo abbandona la contesa, dentro Bisseck.

42' - Dumfries lanciato da Taremi punta Lukeba, i due si allacciano e l'olandese cade in area. Ma per Pinheiro il fallo è del nerazzurro, San Siro esplode.

38' - Calhanoglu si divincola tra tre difensori poi serve Zielinski che si fa tentare dal tiro dalla distanza. Pallone che finisce alto.

34' - Primo ammonito anche per il Lipsia: si tratta di Baumgartner che interviene duramente su Taremi.

34' - Cross di Nusa, Pavard ci mette la testa e appoggia per Sommer.

33' - Bastoni commette un intervento su Openda, Pinheiro ammonisce anche l'altro difensore.

31' - Succede di tutto in area tedesca: cross, respinte sulla linea, Bastoni rimette in mezzo, Lautaro va a vuoto poi spazza la difesa.

31' - Baumgartner anticipa il pallone di Pavard, ma lo fa colpendo con un braccio.

L'AUTOGOL DI LUKEBA: Punizione di Dimarco, Taremi non arriva sul pallone che però rimpalla sullo sfortunato francese e finisce in porta. De Vrij esulta, ma è evidente il tocco dell'avversario.

27' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AUTORETE DI LUKEBA!!!

26' - Henrichs atterra Barella, punizione che è quasi un corner corto per l'Inter.

25' - Il Lipsia costruisce un'azione interessante sulla sinistra, il cross arriva a Geertruida che però si inventa un improbabile controcross recuperato dall'Inter.

20' - Fallo su Zielinski, punizione Inter. Tentativo di Dimarco sulla barriera.

18’ - Lautaro ha un'ottima chance a tu per tu con Gulacsi, servito da Dimarco: il Toro però sbaglia tutto inventandosi una conclusione strozzata che finisce comoda al portiere ungherese.

17' - Openda salta Barella, ma poi De Vrij lo cancella dal campo con un super anticipo.

17' - Inter che insiste, Pavard accenna una protesta per un presunto tocco di mano di Orban.

14’ – Bastoni crossa, Taremi non ci arriva poi Orban manda in corner. Sugli sviluppi, Dumfries sfiora di testa il cross di Dimarco.

13’ – Dimarco prova un tirocross, pallone che termina sul fondo.

11' - Pavard viene preso in infilata da Openda che scappa via, il francese lo atterra fallosamente e viene ammonito.

9' - Si iscrive alla partita anche Dumfries: autoassist di testa e tiro deviato in corner.

8' - Dimarco! Grande conclusione dell'esterno nerazzurro, Gulacsi scaccia l'insidia col pugno destro mandando in corner.

6' - Bastoni riesce a dettare il passaggio con il suo inserimento, poi mette in mezzo un pallone smanacciato da Gulacsi.

4' - Taremi raccoglie una respinta corta della difesa e calcia in maniera troppo prevedibile, Gulacsi para a terra.

2' - Ottimo anticipo di Bastoni che viene anche colpito fallosamente da un avversario.

----

21.00 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.58 - Lautaro e Orban davanti a Pinheiro per il sorteggio.

20.56 - Inter e Lipsia entrano in campo per il prepartita.

20.55 – Emozioni a San Siro, si spengono le luci e vengono accese le torce dei telefoni per ‘Ogni Volta’ di Vasco Rossi

20.45 - Inter che rientra negli spogliatoi. Fra poco ci sarà il calcio d'inizio a San Siro.

20.42 - Primi a rientrare negli spogliatoi i tedeschi.

----

