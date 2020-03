Non passa giorni in cui i giornali spagnoli, particolarmente quelli catalani, non parlino della possibilità che Lautaro Martinez raggiunga il Barcellona. Comincia però ad essere più complicata anche agli occhi dei quotidiani iberici la trattativa con l'Inter. Secondo Sport di oggi, ad esempio, serviranno formule definite "creative" per trovare la quadratura nei conti e rendere possibile i trasferimenti. Al plurale, perché resta la convinzione, sempre secondo il giornale spagnolo, che la contrattazione si farà eventualmente con delle contropartite.

L'Inter continua a respingere ogni negoziazione e fa riferimento alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida nelle prime due settimane di luglio. Non è la formula con cui i blaugrana vogliono andare avanti, sebbene cominci ad essere chiaro che non solo il Barça si sta interessando all'attaccante. Tra i nomi per un possibile acordo di scambio c'è sempre quello di Vidal, ma scarseggiano le alternative. Sport precisa che l'Inter avrebbe bisogno di esterni, centrocampisti e attaccanti e avrebbe delle opportunità tra cui scegliere nella rosa del Barcellona, ma non si fanno nomi ulteriori. Solo si evidenzia che, in caso di accordo, bisognerà capire quali giocatori possono creare delle plusvalenze o comunque dei vantaggi in termini di bilancio per ambo le parti.