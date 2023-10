Come anticipato alcuni giorni fa (RILEGGI QUI), sono cambiate le date della final four di Supercoppa Italiana che si svolgerà in Arabia Saudita (dal 20 al 27 gennaio in attesa di conferme) e vedrà impegnate la detentrice Inter, il Napoli, la Lazio e la Fiorentina, per la prima volta di questo format. Pertanto, rispetto al precedente programma, le sopra citate squadre (in attesa di ufficializzazione da parte della Lega Serie A) giocheranno la 19esima giornata normalmente il 6-7 gennaio in campionato.

Invece anticiperanno la 21esima giornata mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio con 4 anticipi, previsti in entrambi i giorni alle ore 18.30 e 20.45. L'Inter dunque affronterà regolarmente il Verona al Meazza il 6 o il 7 gennaio, mentre giocherà sempre in casa contro l'Atalanta nell'anticipo infrasettimanale.