Quest'oggi, ad Appiano Gentile, Mauro Icardi ha incontrato Luciano Spalletti per comunicargli in poche parole che la sua condizione fisica non è cambiata: il dolore al ginocchio destro - riferisce Sky Sport - persiste e ciò gli impedisce di allenarsi come vorrebbe. I responsabili medici del club, ascoltato l'ex capitano, hanno preso atto della situazione e ora attendono di capire quanto ci vorrà per rivederlo in gruppo: detto che è sicura l'assenza con Eintracht Francoforte e Spal, adesso appare concreta il rischio che il periodo di forfait si allunghi anche al derby della Madonnina contro il Milan, in programma il prossimo 17 marzo.

Maurito, a conferma del momento di gelo con l'ambiente nerazzurro, non ha più parlato con i compagni di squadra, né tanto meno si è scusato o fatto passi indietro. In questo impasse, mentre il discorso rinnovo rimane congelato a tempo indeterminato, potrebbe essere il presidente Steven Zhang a risolvere la questione, anche se - per il momento - non si intravedono grandi spiragli.

