La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 34esima e 35esima giornata di campionato, i turni che per l'Inter arrivano prima e dopo la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona.

I campioni d'Italia ospiteranno la Roma, a San Siro, sabato 26 aprile, con fischio d'inizio alle 18. Poi, sempre in casa, sfideranno l'Hellas Verona una settimana dopo (3 maggio), con kick-off alle 20.45. In Tv, la prima sfida dei nerazzurri sarà visibile in esclusiva su DAZN, mentre la seconda sia su DAZN che su Sky.

CALENDARIO INTER:

Inter-Roma, sabato 26 aprile alle 18

Barcellona-Inter, mercoledì 30 aprile alle 21

Inter-Verona, sabato 3 maggio alle ore 20.45

Inter-Barcellona, martedì 6 maggio alle ore 21

