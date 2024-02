Quando è stato chiamato in causa difficilmente ha deluso le aspettative. E adesso, contro la Salernitana, potrebbe nuovamente essere l'occasione di Alexis Sanchez. Il cileno sta lavorando alacremente per farsi trovare pronto per una maglia da titolare, consapevole di voler dare un grande apporto alla causa nerazzurra. Inzaghi ha il chiaro intento di risparmiare energie preziose ad alcuni titolari in vista di martedì prossimo, così Sanchez ha messo il focus sul minuzioso lavoro settimanale per non cedere di un millimetro e sperare di ricevere la fiducia di Inzaghi.

Con la consapevolezza che molto probabilmente saranno i mesi finali della sua avventura con il Biscione, visto che sarà proprio Taremi a sostituirlo a partire dall'inizio della prossima stagione. Nel frattempo sui social si concentra sul presente, come certificato dal post in allegato.

