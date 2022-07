Le trattative in casa Inter non si placano, specialmente in uscita: domani, infatti, dovrebbe essere il giorno decisivo per risolvere il futuro di Alexis Sanchez. L'attaccante, stando a quanto conferma il quotdiano cileno Al Aire Libre in Cooperativa, sarebbe vicinissimo al Marsiglia. I contatti tra il club francese e Fernando Felicevich, il rappresentante di Alexis, si sono intensificati nelle ultime ore.