Si va sempre più spediti verso la vendita diretta a Milan e Inter dello stadio di San Siro e le aree circostanti. Oggi, il consiglio comunale di Milano ha segnato un importante e forse decisivo punto per allontanare qualunque ipotesi alternativa: alla presenza del sindaco Beppe Sala, infatti, Palazzo Marino ha bocciato un ordine del giorno di Europa Verde e una delibera d'indirizzo di Enrico Fedrighini e altri che, pur in modo diverso, andavano entrambi a impegnare la giunta a procedere con la ristrutturazione del Meazza invece di aderire alla richiesta dei club di acquistare le aree, abbattere il Meazza e realizzare un nuovo stadio. Lo stesso primo cittadino ha espresso il suo parere contrario.

Come riporta Milano Today, i documenti sono arrivati in aula con tempistiche dilatate. L'ordine del giorno di Europa Verde risale addirittura a circa un anno fa, e nel testo ci sono alcuni passaggi che risentono del tempo trascorso. La delibera proposta da Fedrighini è più recente: è stata pensata dopo che Sala ha illustrato l'intenzione dei club di acquistare stadio e aree, ma è stata rinviata per due volte prima di discuterla in aula. L'assessore all'urbanistica, Giancarlo Tancredi, ha espresso parere negativo della giunta su entrambi i documenti. "L'11 novembre il consiglio comunale si è già espresso con un ordine del giorno proprio in seguito alla relazione del sindaco, quindi non possiamo dare un parere favorevole a un nuovo ordine del giorno che si discosta da quello approvato. Nel frattempo stiamo seguendo un iter procedurale diverso e siamo in attesa che i club ci mandino il piano economico-finanziario aggiornato", ha detto Tancredi.

