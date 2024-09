Il vincolo sul secondo anello di San Siro non scatterebbe in modo automatico qualora l'impianto finisse in mano ai privati, nello specifico ad Inter e Milan. Ccome riportato dall’ANSA, sulla struttura realizzata negli anni '50 potrebbe essere previsto un vincolo solo in parte, così da consentire la rifunzionalizzazione dell’impianto: è quanto ipotizzato in un incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano sullo stadio di San Siro tra sindaco Giuseppe Sala, la sovrintendente ai Beni culturali Emanuela Carpani e i club. Al centro del confronto il tema del vincolo che dovrebbe scattare dal 2025 sul secondo anello dello stadio e che potrebbe rappresentare un problema per le squadre che intendono realizzare un nuovo stadio accanto al Meazza e rifunzionalizzare San Siro.

Il sindaco Giuseppe Sala non si è sbilanciato su quanto emerso dall’incontro. "A questo punto ne abbiamo viste talmente tante che preferirei non parlare più finché non c’è qualcosa di concreto – ha detto a margine dell’inaugurazione del fashion hub della settimana della moda -. Quindi io parteciperò al tavolo di lavoro perché ci credo, è mio dovere, ed è una opzione che io difenderò, però da questo punto in poi preferisco smettere di commentare finché non c’è qualcosa di concreto sul tavolo. Ad oggi non c’è ancora. Come hanno reagito le squadre? Chiedete a loro. Se il processo va avanti? Se sentite le parole della Soprintendente sì".

