Giuseppe Sala passa la palla a Inter e Milan sulla questione San Siro. Intervenuto a margine della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre, il sindaco di Milano è tornato sulla vicenda dopo che l’Agenzia delle Entrate ha inviato al Comune la valutazione dello stadio e delle aree circostanti (che stando a quanto filtra dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro).

"Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta - esordisce Sala, intercettato dalla stampa -. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni", chiosa il primo cittadino.

