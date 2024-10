Focus sui giocatori nerazzurri convocati in Nazionale. Taremi il primo a scendere in campo, occhi sulle condizioni di Thuram e sul minutaggio di Lautaro. Oggi Italia in campo contro il Belgio senza Barella.

