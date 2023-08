Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite oggi Filippo Tramontana.

Pavard non si allena con il Bayern Monaco e aspetta il via libera per sbarcare a Milano. L'Inter ha fretta perché Darmian e Acerbi non sono al meglio. Tempo di primi bilanci: con Pavard e Sanchez è giusto parlare di un'Inter più forte o solo di un'Inter più completa rispetto ad un anno fa? Di seguito il video per seguirci su Youtube (clicca qui per vedere da app).