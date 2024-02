Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana. Tanti elogi alla squadra nerazzurra dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

L'Inter di Simone Inzaghi viene applaudita dall'Europa intera, mentre in casa nerazzurra c'è ansia per le condizioni di Thuram.