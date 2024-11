Spazio a commenti e analisi di Inter-Napoli 1-1, big match della 12esima giornata di Serie A disputato ieri a San Siro. La sfida ai raggi X, stecca la ThuLa mentre Acerbi si dimostra tra i più grandi marcatori d'Europa.

