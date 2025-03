Continuano ad intensificarsi i rumors di mercato che riguardano l'attaccante del Lille (in scadenza il prossimo giugno), Jonathan David. Il canadese, come ben noto da parecchio tempo, finito nel mirino dell'Inter pare essere indirizzato verso l'Italia, almeno secondo quanto rivelato da Sky Sport Suisse. In base ad alcuni documenti ottenuti in esclusiva dalla stessa emittente, il canadese classe 2000 avrebbe dettato le condizioni per il suo nuovo club: ingaggio da nove milioni di euro lordi a stagione, bonus alla firma di quindici milioni di euro, più le spese per le commissioni di circa dieci milioni di euro.

Condizioni che si pongono 'infattibil' per il mondo della Premier League, dove, i budget degli stipendi non sono soggetti alle stesse norme fiscali delle spese relative ai trasferimenti, e per questo motivo sono soliti investire ingenti somme di denaro attraverso acquisti veri e propri. Un 'cavillo' che fa da assist a Beppe Marotta, rapace dei parametri zero. Ma l'Inter non è l'unica società ad aver puntato David. Sul canadese c'è anche la Juventus, che potrebbe valutare il profilo dell'attaccante del Lille come successore a Dusan Vlahovic, nel caso in cui l'ex Fiorentina dovesse partire. L'Italia attualmente sembra il Paese del futuro di Jonathan, anche se il sogno del giocatore resta la Liga.

