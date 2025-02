Raggiunto dai cronisti a margine dell'Assemblea Elettiva della FIGC, Beppe Marotta parla della rielezione di Gabriele Gravina come presidente della FIGC e della sua come consigliere, tornando brevemente anche sul derby di ieri sera e sulle polemiche per il mancato rigore concesso all'Inter (fallo di Pavlovic su Thuram).

L'Inter è irritata per l'arbitraggio nel derby?

"No. Oggi è una giornata in cui parliamo di politica calcistica, quindi evitiamo ogni tipo di polemica".

Cosa auspica per questa continuità?

"C'è tanto da lavorare nell'ambito della valorizzazione delle nostre squadre, della politica diretta e delle strutture e infrastrutture tra stadi e centri giovanili. C'è tanto da lavorare, auspico che il Governo ci possa affiancare come sta facendo".

C'è rammarico per l'1-1 nel derby?

"No, assolutamente no".

Più rammarico per il punteggio o per il rigore non dato?

"Ragazzi, bisogna sempre accettare tutto".

