Ospite della Lega Serie A all'IBC di Lissone, Andrea Ranocchia si è raccontato in una lunga intervista in cui ha mescolato ricordi della sua carriera alla stretta attualità. Si parte dalla decisione di appendere gli scarpini al chiodo: "Non ho cambiato idea, sto benissimo così! - dice ridendo l'ex difensore dell'Inter -. Ora mi sto riposando e mi sto godendo la famiglia ad Assisi, è bello rimanere un po' a casa e poter vivere la famiglia e gli amici. Poi vedremo se rientrare nel mondo nel calcio ed eventualmente con quale ruolo. Mi piacerebbe aprire una scuola calcio per lavorare con i giovani. Quando avrò le idee più chiare e avrò capito cosa voglio fare, ricomincerò!".

Parliamo un po' del giorno in cui hai deciso di smettere.

"Avevo già deciso da tempo, ma tanti mi chiedevano cosa stesse succedendo, così ho deciso di tirare fuori tutto quello che avevo dentro e ho spiegato le ragioni della mia scelta e quello che avevo vissuto. Mi è sembrato corretto verso chi mi seguiva e faceva il tifo per me, era giusto che tutti conoscessero il mio punto di vista".

Ti ricordi il giorno dell'esordio in Serie?

"Certo! Contro l`Inter a San Siro, giocavo nel Bari e facevo coppia con Leo Bonucci. Tra l'altro quella era l`Inter che poi avrebbe vinto il triplete. Ricordo la grande emozione e la soddisfazione per l`esordio e per il risultato, 1-1, ma ho sia ricordi abbastanza nitidi che molto accelerati perché ero veramente emozionatissimo. E` stata una partita bellissima, quella giornata me la porterò dietro per sempre".

Un'altra giornata indimenticabile?

"L'ultima a San Siro con la maglia dell'Inter: il saluto dei tifosi mi ha ripagato di tutti gli sforzi fatti. Ho fatto parte di una società fortissima per tanti anni, sono stato anche capitano ed è stato un orgoglio indescrivibile, con la responsabilità, le emozioni e le difficoltà che comporta indossare la fascia di capitano di una squadra come quella nerazzurra. Sono stato bravo e fortunato a guadagnarmi sempre la fiducia di società, compagni e allenatori, ho sempre cercato di aiutare la squadra in tutti i modi e questo i tifosi lo hanno apprezzato. E poi aggiungerei anche la festa scudetto... E' arrivata alla fine di un percorso lungo, con momenti difficili. Quando siamo riusciti a vincere lo scudetto è stata una liberazione, dopo averlo cercato e rincorso per tanti anni. A livello calcistico credo sia stato il momento più bello della mia vita. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiarlo subito sul campo perché abbiamo vinto il giorno successivo alla nostra partita, quando l`Atalanta non è riuscita a vincere la sua, ma è stato fantastico anche fare festa tra di noi con tutti i compagni, prima di farlo con la nostra gente".

A quale gol sei più legato?

"In realtà non ne ho fatti tantissimi (ride), quindi me li coccolo un po` tutti! Se devo sceglierne uno ti dico quello in rovesciata segnato contro l`Empoli in Coppa Italia perché probabilmente è stato il più bello e il più particolare. Poi tra l`altro quel trofeo lo abbiamo anche alzato".