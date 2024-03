Presente negli studi di Sportmediaset dopo Bayern Monaco-Lazio, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia analizza la stagione condotta fin qui dai nerazzurri, che in molti danno tra le favorite per la vittoria finale: "Secondo me se la può giocare benissimo, dipenderà molto dai prossimi accoppiamenti anche se ovviamente deve ancora passare questo turno - ha esordito -. Sicuramente gioca bene, è tra le squadre pretendenti. Ma per alzare un trofeo devi affrontare ancora le più forti, è presto. In cosa è migliorata l'Inter? Nella rosa, è veramente ampia ora. Scherzavo col mister perché fare certe scelte è difficile, devi tenere fuori dei giocatori che giocherebbero in ogni squadra ma ovviamente per lui è meglio così. Poi la finale di Champions, anche se persa, ha dato una spinta in più alla squadra".

Chi ti ha sorpreso per rendimento?

"Dico Thuram, ci avevo giocato contro quando giocava come esterno e non mi aveva fatto tutta questa impressione, mi ha assolutamente stupito. E ha dei colpi da campione".

Che clima troverà l'Inter al Wanda Metropolitano?

"Sarà molto difficile, loro lì tirano fuori qualcosa in più, l'allenatore sappiamo com'è caratterialmente e li caricherà. L'Inter dovrà fare la sua partita sapendo che troverà un ambiente tosto".

