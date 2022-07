Ampio reportage di DAZN sulla neopromossa Monza, tra i protagonisti non poteva mancare Andrea Ranocchia, ex capitano dell'Inter, che dopo tanti anni in nerazzurro vestirà ora la casacca biancorossa. "Passare dal nerazzurro al biancorosso è un po' strano, dopo un po' di anni mi ci devo abituare. Dobbiamo lavorare sodo ora, sarà un anno lungo. Come è nata la trattativa? E' iniziata appena quindici giorni fa, è stato fatto tutti in pochi giorni, è stato veloce e senza intoppi, abbiamo trovato subito un accordo e sono qui. Sensi è un bravo ragazzo, un ottimo elemento. Speriamo sia un buon anno per lui e di conseguenza per la squadra".

Poi ricorda il saluto della Curva Nord all'ultima partita con l'Inter: "E' stato un momento emozionante che mi ha ripagato dei tanti anni passati all'Inter, è un bel ricordo e me lo porterò sempre dietro. Rifarei ogni scelta, quello che ho passato ha fatto sì che io sia il giocatore e l'uomo che sono ora. Sono soddisfatto della carriera avuta e mi posso togliere ancora qualche soddisfazione e costruire altri bel ricordi".