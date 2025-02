Nel corso della lunga intervista rilasciata a 'Chiamarsi Bomber', Andrea Ranocchia ha diviso equamente i meriti della resurrezione dell'Inter dopo gli anni bui post-Triplete tra gli ultimi tre allenatori della storia nerazzurra: "La 'triade' Spalletti-Conte-Inzaghi ha rappresentato, secondo me, la rinascita personale e anche di squadra e società - le parole dell'ex difensore -. Mi piace fare questo paragone: Spalletti ha scavato la buca e ha messo i primi pilastri, Conte ha tirato su il palazzo e Inzaghi lo ha arredato benissimo. Spalletti ha messo tanto di suo, riportando l'Inter in Champions con tutti i casini che c'erano; Conte ha dato mentalità vincente ripulendo l'ambiente; Inzaghi sta portando avanti il lavoro mettendo del suo, portando l'Inter in finale di Champions e in vetta la campionato. La società ha fatto un percorso incredibile, da Zhang in poi sono sempre cresciuti".

