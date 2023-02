Dalle colonne di O Jogo, in vista di Inter-Porto, parla Ricardo Quaresma. Il portoghese, la cui esperienza in nerazzurro non fu memorabile, è sicuro che i lusitani hanno delle chance. "Nel Porto nessuno si sente inferiore a nessuno, né pensa di non lottare fino alla fine. L'ambiente di San Siro? Non sarà un problema, il Porto ha giocatori con grande esperienza. A questo livello, poi, nessuno può farsi spaventare dai tifosi. San Siro è un grande stadio e quando è pieno è bellissimo giocarci: sono queste le partite in cui mi sono emozionato di più. Chi non vorrebbe giocare in Champions contro l'Inter e in uno stadio pieno?".