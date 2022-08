L'argomento Skriniar-PSG non viene ancora considerato chiuso per i giornalisti francesi che, tra ieri e oggi, hanno incalzato il presidente e l'allenatore dei campioni della Ligue 1 sull'eventualità di acquistare il centrale interista dichiarato incedibile da Steven Zhang venerdì scorso. Se il numero uno del club transalpino ha risposto con ironia alla richiesta ("Se dovesse firmare qualcuno avviseremmo i giornali, non preoccupatevi"), l'ex Lille ha preferito glissare: "Non farò alcun commento".