In attesa della conferenza di Simone Inzaghi, in programma per le 15.00, e concluso l'allenamento aperto ai media al quale ha partecipato anche Javier Zanetti da supervisor (LEGGI QUI), l'allenatore nerazzurro ha provato l'undici che, con buone probabilità, schiererà domani contro l'Arsenal. Inamovibile Yann Sommer tra i pali, sarà lo svizzero a proteggere la porta dagli attacchi dei ragazzi di Arteta. A protezione dell'ex Bayern ci sarà il trio difensivo formato da Pavard, de Vrij, Bisseck, con Bastoni lasciato a rifiatare. Carte mischiate anche a centrocampo dove sulle fasce andranno Dumfries e Darmian, Calhanoglu torna dal primo minuto in cabina di regia con Frattesi mezzala destra e Zielinski a sinistra. Attacco affidato al capitano Lautaro, coadiuvato dal rispolverato Taremi. Verso la panchina dal 1', oltre a Dimarco e Mkhitaryan, anche Nicolò Barella e Marcus Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Calanoglu, Frattesi, Zielinski, Darmian; Lautaro, Taremi.