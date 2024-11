Clima sereno in casa Inter alla vigilia della partita di Champions League contro l'Arsenal, in programma domani sera al Meazza. Al momento è in corso di svolgimento la seduta della vigilia, a cui hanno partecipato tutti (Asllani in campo con un tutore sul ginocchio), tranne Carlos Augusto, compresi Tomas Palacios e Joaquin Correa che non sono inseriti nella lista UEFA. Il vice presidente Javier Zanetti è presente a bordo campo. Come da tradizione, Marcus Thuram è entrato in scivolata sui palloni tra i sorrisi generali. Prima dell'inizio, Simone Inzaghi ha raccolto i giocatori facendo loro il discorso pre-allenamento.

