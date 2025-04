"Non ci sono certezze rispetto al recupero dei tre infortunati', ha detto ieri sera Simone Inzaghi, a margine della dolorosa eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia per mano del Milan. E, in effetti, le valutazioni sui tre giocatori attualmente indisponibili vengono fatte di giorno in giorno, con questo piano per i rientri studiato dallo staff medico: l'obiettivo, secondo Sky Sport, è avere nuovamente tra i convocati Denzel Dumfries e Piotr Zielinski per Inter-Roma di domenica 27 aprile, mentre Marcus Thuram punta la sfida in Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 30.

