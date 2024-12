Non è la solita Inter quella che scende in campo al Konami Centre per continuare a tallonare il Sassuolo al vertice della classifica. I nerazzurri di Andrea Zanchetta sembrano distratti e poco convinti, al punto da rendere l'Udinese, penultima in classifica, un avversario più complicato da affrontare rispetto alle aspettative. Alla fine ne esce un pareggio, 1-1, che lascia parecchio amaro in bocca nei padroni di casa soprattutto per non aver saputo sfruttare questa occasione.

Dopo un primo tempo con pochi spunti interessanti, pur in gestione da parte dell'Inter (bene Cassin su Spinaccè), la ripresa promette bene dopo pochi secondi quando il portiere bianconero salva sul sinistro forte ma centrale di Motta. Sembra l'inizio di un assedio dopo le indicazioni di mister Zanchetta negli spogliatoi e il sinistro di poco a lato di Berenbruch va in questa direzione. Poi, però, all'improvviso Bonin colpisce una traversa clamorosa e insinua il germe del dubbio nei nerazzurri, che perdono le distanze e invitano l'Udinese a provarci. Prima Di Leva e poi De Crescenzo non concludono due ripartenze in modo efficace, poi però al 64' Bonin deve solo mettere in rete dopo lo splendido guizzo di El Bouradi.

Uno schiaffone che sveglia l'Inter che si riversa nella trequarti avversaria e colpisce il palo con un sinistro di Zarate nel traffico. La grandissima occasione però è al 76', quando Spinaccè si procura un rigore e si pressenta lui stesso dal dischetto: esecuzione lenta e poco angolata che esalta Cassin. L'assedio nerazzurro prosegue e il neo entrato El Mahboubi colpisce la traversa di testa da pochi passi. Sembra davvero una maledizione, ma a levare le castagne dal fuoco pensa proiprio Spinaccè che su corner di Topalovic stacca con i tempi giusti e pareggia. Nel finale l'Inter si getta in avanti con poca lucidità e l'Udinese riesce ad allentare la pressione quanto basta. Finisce così in parità, un passo falso inatteso per i ragazzi di Zanchetta.

RIVIVI IL LIVE

95' - Triplice fischio finale, tra Inter e Udinese è 1-1.

94' - Ultimo cambio del match: Busolin per Di Leva.

91' - Topalovic abbatte Cosentino, ammonito.

90' - Quattro minuti di recupero.

88' - Sostituzione nell'Inter: Alexiou per Motta.

87' - SPINACCE' PAREGGIA! SU CORNER DI TOPALOVIC LA PUNTA STACCA PIU' IN ALTO DI TUTTI E SEGNA DI TESTA!

86' - Sostituzione tra i friulani: Barbaro lascia il posto a Landolfo.

81' - EL MAHBOUBI! Traversa clamorosa di testa del nuovo entrato sul cross di De Pieri, poi sul prosieguo dell'azione Motta calcia alto di pochissimo!

78' - Cambi anche nell'Udinese: out Demiroski, El Bouradi e Bonin, dentro Vinciati, Conti e Cosentino.

77' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Quieto e Zarate, dentro Vanzulli ed El Mahboubi

76' - SPINACCE' CALCIA MALISSIMO IL RIGORE, CASSIN BLOCCA A TERRA.

75' - Rigore per l'Inter: Spinaccè va in anticipo e Bozza lo colpisce da dietro!

71' - Cambio nell'Inter: Topalovic per Berenbruch.

68' - ZARATE! Palo pieno del centrocampista che dopo un batti e ribatti in area calcia di sinistro e a Cassin battuto trova il legno!

67' - Cartellino giallo per Demirowski che commette fallo su De Pieri.

66' - Berenbruch lancia in profondità Spinaccè ma Cassin capisce tutto ed esce con i tempi giusti.

64' - UDINESE IN VANTAGGIO CON BONIN. Numero di El Bouradi e pallone sotto porta per l'attaccante che deve solo metterla dentro.

62' - DE CRESCENZO! Il trequartista riceve e prova subito con il sinistro, pallone troppo debole e Zamarian blocca.

59' - DI LEVA! Buona percussione centrale per il centrocampista che calcia con il sinistro dal limite dell'area ma non dà né forza né precisione al pallone: Zamarian blocca a terra.

57' - BONIN! Traversa clamorosa per l'attaccante che gira in porta dal cuore dell'area e con Zamarian battuto manda il pallone sulla base bassa del legno, per poi rivederlo tornare in campo senza varcare la linea di porta!

56' - ZANCHETTA! Il centrocampista arriva in corsa e calcia di sinistro da fuori area, pallone altissimo.

52' - SPINACCE'! Sul cross da destra di Quieto, l'attaccante stacca bene ma ne viene fuori un campanile che semplifica la presa di Cassin.

49' - BERENBRUCH! Sempre lui, raccoglie il pallone a destra, converge e scarica un sinistro sul secondo palo che termina di pochissimo a lato!

46' - MOTTA! Partenzza sprint dei nerazzurri, con l'esterno che riceve un lancio lungo di Zarate, punta l'avversario e calcia forte, trovando la deviazione sopra la traversa di Cassin!

15.31 - Ripartiti, nessuna sostituzione nelle due squadre.

15.30 - Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo.

Udinese ordinata e compatta, Inter troppo velleitaria e con poche idee. Questa è l'estrema sintesi del primo tempoi tra le due squadre al Konami Centre. I padroni di casa mantengono in generale il pallino del gioco, ma si ostinano a cercare le fasce e a provare cross che vengono tenuti sotto controllo dalla difesa friulana, senza neanche troppa fatica. Dall'altra parte, approfittando delle pause dell'Inter, i ragazzi di Bubnjic guadagnano metri senza tuttavia creare grandi presuppossti per colpire. Ed è così che, dopo un tentativo in avvio di De Pieri, Cassin deve impegnarsi solo nel finale della prima frazione sul sinistro di Spinaccè. Troppo poco per far pesare la differenza in classifica tra le due squadre.

46' - Duplice fischio dell'arbitro Gasparotti, squadre negli spogliatoi.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Azione confusa nell'area nerazzurra dove Di Leva cerca la girata ma trova un avversario a respingere.

41' - SPINACCE'! L'attaccante si fa spazio e calcia con il sinistro da posizione defilata, Cassin respinge!

36' - BERENBRUCH! Il centrocampista calcia in corsa da dentro l'area a botta sicura ma trova il petto di Guessand a respingere!

34' - Sfortunato nel rimpallo Spinaccè che si fa btrovare in area su assist di De Pieri ma rimedia un colpo a volto senza neanche ottenere corner.

22' - BOZZA! Il difensore si ritrova a sorpresa addosso un cross da destra ma lo devia alto sopra la traversa da ottima posizione!

21' - Ammonizione per Re Cecconi, colpevole di un tackle troppo deciso su Marello che ha bisogno del soccorso dello staff medico.

19' - BERENBRUCH! Il centrocampista calcia di sinistro da fuori area, pallone però troppo schiacciato che termina lentamente sul fondo.

16' - Cartellino giallo per Olivo, che con un pestone colpisce duramente Quieto.

13' - Tentativo su punizione di Quieto, pallone in mezzo teso ma deviato in corner. Sugli sviluppi Zarate cerca spazio per calciare ma colpisce un compagno di squadra: rimessa dal fondo.

4' - DE PIERI! L'esterno si accentra e calcia in porta, Cassin respinge in modo un po' goffo ma la difesa friulana libera.

2' - Inter vicina al gol: Spinaccè e Zarate si avventano sul cross di Della Mora, a colpire è il colombiano che manda fuori di poco.

1' - Cross di De Pieri da destra controllato senza problemi da Cassin.

14.30 - L'Inter ha battuto il calcio d'inizio del match: PARTITI!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 8 Zarate, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 5 Alexiou, 13 Kangasniemi, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 29 Topalovic, 31 El Mahboubi, 34 Ballo.

Allenatore: Andrea Zanchetta

UDINESE (3-4-2-1): 23 Cassin; 16 Bozza, 20 Guessand, 25 Olivo; 70 El Bouradi, 77 Di Leva, 6 Demiroski, 74 Marello; 16 Barbaro, 11 De Crescenzo; 11 Bonin.

A disposizione: 1 Malusa, 15 Polvar, 22 Del Pino, 27 Cosentino, 29 Busolini, 32 Conti, 42 Xhavara, 45 Vinciati, 92 Landolfo.

Allenatore: Igor Bubnjic

Arbitro: Gasparotti

Assistenti: Cassano-Macchi