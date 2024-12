L'Inter dimentica la sconfitta di Genova e torna al successo nello scontro d'alta classifica contro il Torino, valido per la 14esima giornata del campionato Primavera 1. Al KONAMI Youth Development Centre va in scena un match dalle mille emozioni che alla fine premia giustamente i ragazzi di Zanchetta, che vincono 4-3 si rilanciano in classifica superando proprio i granata (ora a -2) e raggiungendo il terzo posto in classifica.

L'MVP è De Pieri che ha il merito di aprire e chiudere il poker nerazzurro con l'educato piede sinistro, oltre che a servire l'assist per il 2-1 di Spinaccè che certifica la reazione dopo il momenteneo pari granata, arrivato verso la fine del primo tempo con la magia di Gabellini. Il tris interista ad inizio ripresa porta la firma di Motta, ma il Toro che non si arrende e accorcia le distanze poco dopo con Franzoni. La doppietta personale di De Pieri indirizza ancora il match sui binari nerazzurri, poi il 9 granata disegna un cucchiaio dal dischetto e mette in ghiaccio il 4-3 finale.

TABELLINO:

Inter-Torino 4-3

Marcatori: 4’, 51' De Pieri (I), 45', 57' Gabellini (T), 45' +1 Spinaccè (I), 46' Motta (I), 49' Franzoni (T)

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 8 Zarate, 29 Topalovic; 30 De Pieri (25 Zouin 77'), 11 Spinaccè (9 Lavelli 77'), 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 32 Michielan, 6 Maye, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 14 Bovo, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 25 Zouin, 31 El Mahboubi. Allenatore: Andrea Zanchetta

TORINO (3-5-2): 1 Plaia (23 Siviero 46'); 15 Olsson, 24 Mendes, 4 Mullen (70 Conzato 83'); 19 Zaia, 21 Acar (82 Cacciamani 62'), 73 Djalo (10 Perciun 46'), 75 Olinga, 18 Krzyzanowski; 91 Franzoni, 9 Gabellini (45 Raballo 83').

A disposizione: 3 Desole, 5 Rossi, 22 Sabone, 25 Bonadiman, 44 Mahari, 99 Dimitri.

Allenatore: Felice Tufano

Ammoniti: Spinaccè (I), Zarate (I), Zaia (T), Mullen (T)

Arbitro: Di Francesco

Assistenti: Pandolfo - Fenzi

93' - Arriva il triplice fischio di Di Francesco, finisce qui! L'Inter batte il Torino 4-3 e ritorna alla vittoria dopo il ko contro il Genoa.

92' - Zarate vede Siviero fuori dai pali e prova l'eurogol: la traiettoria è imprecisa.

90' - Concessi 3' di recupero.

83' - Altre due sostituzioni per il Torino: fuori Gabellini e Mullen, dentro Conzato e Raballo.

82' - Zoiun sgasa sulla fascia, Mullen lo atterra: giallo anche per il difensore del Torino.

80' - Subito occasione per Lavelli! Bella torsione di testa su cross di Motta, Siviero devia in corner.

78' - Giallo anche per Zaia: vistosa trattenuta su Topalovic che era scappato via a centrocampo.

76' - Primi cambi anche per l'Inter: Lavelli rimpiazza Spinaccè, Zouin prende il posto di De Pieri.

72' - Topalovic ci prova con il solito destro a giro, Di Francesco interrompe il gioco per un scontro in area granata tra Siviero e Alexiou.

62' - Terzo cambio per il Torino: Cacciamani prende il posto di Acar.

58' - Proteste dalla panchina del Torino per un fallo fischiato da Di Francesco: il direttore di gara espelle un assistente del tecnico Felice Tufano.

57' - GOL DEL TORINO!

Dal dischetto si presenta Gabellini ed è glaciale: il cucchiaio beffa Zemarian, i granata accorciano. Inter-Torino 4-3.

56' - Calcio di rigore per il Torino! Cross di Krzyzanowski e mano di Aidoo: Di Francesco non ha dubbi e fischia il penalty.

51' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER! ANCORA DE PIERIIIIII!

Doppietta per il fantasista nerazzurro, che raccoglie una palla dentro l'area di rigore, se la porta sul sinistro e fa partire un tracciante che non lascia scampo al povero Siviero. Inter-Torino 4-2.

49' - GOL DEL TORINO!

Ancora un gol in questo avvio sprint di secondo tempo: Franzoni appoggia in rete una palla sporca che gravita nell'area nerazzurra. Inter-Torino 3-2.

48' - Giallo per Zarate: fallo tattico su Franzoni.

46 ' - GOOOOOL DELL'INTER! MOTTAAAAAA!

Tiro di De Pieri pericoloso respinto Siviero, Motta è il più veloce di tutti e mette in rete il 3-1 per l'Inter

46' - Via al secondo tempo!

12.05 - Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo. Doppio cambio per i granata: fuori Plaia e Djalo dentro Siviero e Perciun.

PRIMO TEMPO:

Il primo tempo di Inter-Torino si conclude con il punteggio di 2-1. I nerazzurri partono subito forte con il tentativo di Venturini nel primo minuto di gioco, poi ci pensa il solito De Pieri a sbloccare il match con un mancino tagliente che si spegne in rete. Il vantaggio è meritato: la squadra di Zanchetta controlla una gara spezzettata dai tanti falli fischiati da Di Francesco. Gli ospiti tirano fuori la testa intorno alla mezzora e si rendono pericolosi con Olinga e Acar, poi colpiscono con l'acrobazia di Gabellini dopo che l'Inter aveva sfiorato il raddoppio con Quieto. La reazione della squadra di Zanchetta però è senza pietà: alla prima azione Spinaccè raccoglie la sponda di De Pieri e buca ancora Plaia.

47' - Il primo tempo termina qui.

46' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTERRRR! SPINACCEEEEEEEE'!

Subito grandissima reazione dei nerazzurri, che reagiscono e si portano di nuovo in vantaggio con il loro bomber: sponda di De Pieri, mancino letale dell'11 nerazzurro. Inter-Torino 2-1.

45' - GOL DEL TORINO!

Una palla vagante nell'area dell'Inter viene respinta sulla linea da Alexiou, con Gabellini che la schiaffa in rete con una splendida sforbiciata. Inter-Torino 1-1.

41' - Grande occasione per l'Inter! De Pieri salta secco Mullen e serve a rimorchio Quieto, ma il bel destro di prima intenzione viene respinto da Plaia. Sul proseguo dell'azione, Topalovic spara alto.

40' - Quieto è in palla, entra in area di rigore e mette una palla rasoterra in mezzo dopo un paio di sterzate: Spinaccè non ci arriva.

39' - Brivido nell'area del Torino: Quieto batte una punizione tagliata che Re Cecconi non riesce a deviare in rete per questione di centimetri.

34' - Spinaccè commette fallo su Zaia in mezzo al campo: Di Francesco estrae il primo giallo del match.

33' - Ancora Torino pericoloso! Acar raccoglie l'invito di Gabellini e calcia di prima con il piatto destro: il tiro è molle, Zamarian blocca a terra.

31' - Il Torino si affaccia per la prima volta dalle parti di Zamarian: Olinga ci prova da fuori area, ma il destro strozzato termina a lato.

25' - Bella trama dell'Inter, che arriva in zona pericolosa dopo un triangolo che coinvolge Venturini, Spinaccè e Aidoo: il terzino nerazzurro, però, sbaglia l'ultimo passaggio per l'inserimento del centrocampista.

18' - Poche emozioni in questa fase di gioco: la partita prosegue con tanti duelli a centrocampo e azioni spezzettate.

10' - L'Inter insiste e si rende ancora pericolosa: stavolta ci prova Spinaccè, ma la girata viene sporcata in corner.

4' - GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER! DE PIERIIIIIII! Nerazzurri subito in vantaggio.

Il fantasista nerazzurro si accentra da destra e mette una palla velonosa e tagliente con il mancino, Spinaccè non ci arriva ma la palla si insacca in rete alla destra di Plaia. Inter-Torino 1-0.

1' - Subito prima occasione per l'Inter: il destro di Venturini si spegne sul fondo.

11.00 - Partiti! L'arbitro Di Francesco dà il via a Inter-Torino. Primo possesso ai granata.

10.58 - Squadre in campo: Inter-Torino sta per cominciare

L'Inter Primavera torna in campo in campionato con il chiaro obiettivo di tornare alla vittoria dopo il bruciante ko incassato una settimana fa in casa del Genoa. I nerazzurri ospitano il Torino al KONAMI Youth Development Centre per un frizzante scontro d'alta classifica: i granata si trovano infatti al terzo posto a 25 punti, mentre l'Inter è quinta ma appena una lunghezza sotto in una vetta corta che vede più squadre coinvolte. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 11.

