Un esordio che fa sorridere allegramente Simone Inzaghi. L'Inter esce alla grande dal Cornaredo di Lugano ottenendo un successo convincente per 4-1 a spese della locale formazione di Mattia Croci-Torti. Una partita gestita in maniera ottimale per quasi tutta la durata dalla squadra nerazzurra, che indirizza il match con i gol di Danilo D'Ambrosio e Lautaro Martinez nel giro di 16 minuti. Nella ripresa, Inzaghi propone nuovamente Joaquin Correa dietro le punte e l'esperimento ha dato buoni frutti, sebbene ridotto alla fase iniziale del secondo tempo: proprio il Tucu trova la rete del 3-0 con una splendida azione corale, poi serve l'assist al Toro per la doppietta personale dopo lancio al millimetro di André Onana. Il portiere camerunese è poi sfortunato protagonista del piccolo infortunio della difesa colta impreparata da un rilancio goffo di Matteo Darmian, e che frutta la rete ticinese firmata da Alessandro Casciato. Poco male: alla fine, sono solo applausi per i nerazzurri. In particolare per Kristjan Asllani, ottimo protagonista del match.

IL TABELLINO

LUGANO-INTER 1-4

MARCATORI: 3' D'Ambrosio (I) 16', 72' Lautaro Martinez (I), 61' Correa (I), 82' Casciato (L)

LUGANO: 1 Saipi (46' 58 Osigwe); 8 Durrer (60' 23 Srdic), 3 Ziegler (46' 46 Stober), 30 Daprelà (46' 15 Mai), 17 Valenzuela (46' 41 De Queiroz); 14 Sabbatini (46' 42 Alshik), 20 Doumbia (46' 29 Belhadj); 11 Haile-Selassie (46' 43 Mound), 27 Babic (60' 18 Mahou), 45 De Jesus (46' 33 Casciato); 9 Celar (60' 10 Bottani).

Allenatore: Mattia Croci-Torti.

INTER: 1 Handanovic (46' 24 Onana); 33 D'Ambrosio (76' 43 Hoti), 47 Fontanarosa (76' 38 Sottini), 36 Darmian (87' 39 Silvestro); 12 Bellanova (46' 15 Lazaro), 14 Asllani (87' 40 Sangalli), 42 Agoumé (87' 45 Carboni), 22 Mkhitaryan (46' 11 Correa), 8 Gosens (66' 46 Zanotti); 9 Lukaku (66' 50 Casadei), 10 Lautaro Martinez (76' 16 Salcedo).

In panchina: 21 Cordaz, 51 Fabbian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Luca Piccolo

Note

Spettatori: 5.200

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 0'.

RIVIVI IL LIVE DI LUGANO-INTER

90' - Senza recupero, Piccolo fischia la fine: Inter batte Lugano 4-1.

90' - Carboni legittima le lodi di Inzaghi: riceve palla e scarica un missile dalla distanza che scheggia l'incrocio dei pali.

89' - Corner regalato all'Inter, bravo Valentin Carboni che va a cercare subito il pallone.

87' - Altri tentativi del Lugano, palla deviata in corner. Tocca a Silvestro, Sangalli e Valentin Carboni: fuori Darmian, Asllani e Agoumé

82' - Gol del Lugano! Casciato! Darmian prova a spazzare ma colpisce un compagno, il pallone si impenna con Onana e Hoti che tentennano pericolosamente senza intervenire. Casciato approfitta trovando la rete.

80' - Spunto di Zanotti che va coast-to-coast poi serve Correa che viene fermato.

76' - Tre cambi nell'Inter: esce anche Lautaro, sostituito da Salcedo. In campo anche Hoti e Sottini per D'Ambrosio e Fontanarosa.

75' - Spunto di Bottani che crossa per Casciato, il cui colpo di testa va alto.

72' - POKER DELL'INTER! LAUTARO MARTINEZ! Nasce tutto da un lancio bellissimo di Onana, che trova Correa bravo a servire morbidamente il Toro che di potenza mette la palla sotto la traversa.

71' - Si ricomincia col Lugano che va in avanti senza impensierire Onana.

69' - Lazaro serve Asllani, il cui tiro è strozzato e finisce fuori. Nuovo cooling break in campo.

66' - Proprio Lukaku esce, rilevato da Casadei. Esce anche Gosens per Zanotti.

66' - Inter che ora gestisce, spunto di Lautaro per Gosens che prova a servire Lukaku ma viene anticipato.

65' - Si prepara a entrare Zanotti.

63' - Brutta botta presa da Gosens, che rimane a terra dolorante

61' - CHE PERLA DI CORREA! TRIS DELL'INTER! Gol bellissimo del Tucu, che parte in avanti approfittando dello spazio lasciato da Lukaku, fa un tunnel sul difensore avversario e trafigge Osigwe con un diagonale al veleno. Inzaghi applaude.

60' - Croci-Torti esaurisce la panchina: fuori Durrer per Srdic, Babic viene rilevato da Mahou. Bottani prende il posto di Celar.

60' - Tiro di Celar, palla che sibila vicino al palo alla destra di Onana.

58' - Spinge ancora il Lugano, punizione pericolosa per fallo di Agoumé.

56' - Darmian si guadagna un fallo a metà campo, l'autore è Mound.

52' - Prova il cross Agoumé per Lukaku, che non arriva sul pallone.

51' - Lukaku si gira e si porta via Durrer che lo deve abbattere per evitare che si involi in porta. In gare ufficiali, sarebbe stato giallo sicuro.

51' - Prova di potenza Lautaro, murato da Durrer. Inzaghi chiede a Lazaro di non accentrarsi e restare largo.

48' - Punizione dell'Inter, Asllani cerca D'Ambrosio anticipato davanti alla porta da Osigwe, entrato al posto di Saipi.

47' - Lautaro prova a lanciare Correa, che va a sbattere contro la difesa ticinese.

-----

19.34 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.33 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa. Nel Lugano in campo Alshik col numero 42.

19.32 - Sono 5.200 gli spettatori presenti a Cornaredo per salutare la prima Inter 2022-2023.

19.30 - Onana per Handanovic, Lazaro per Bellanova, Correa per Mkhitaryan: questi i primi cambi che avverranno a inizio ripresa.