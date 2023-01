E' Rafaela Pimenta, l'avvocata brasiliana che ha preso le redini dell'agenzia 'One' dopo la scomparsa di Mino Raiola, l'ospite d'eccezione di 'Calcio Totale' su Rai Sport. Tanti i temi trattati durante la chiacchierata, soprattutto legati al futuro degli assistiti della sua scuderia, compreso quello dell'interista Denzel Dumfries: "Abbiamo visto tutti le gare che ha disputato con l'Olanda al Mondiale, ha fatto benissimo, ma ce lo aspettavamo - le sue parole -. Siamo felici per lui, prima cosa; poi mi auguro che l'Inter sia felice di lui, ma sicuramente lo sarà. E' un giocatore dell'Inter, gioca col cuore, poi vedremo".

Che mercato di gennaio sarà?

"Il mercato di gennaio, giustamente, non è tanto caldo perché è di riparazione. Questa volta sarà interessante perché certe squadre l'estate scorsa hanno rimandato le decisioni sul comprare o meno i giocatori a gennaio per via del Mondiale. Sono curiosa di vedere cosa accadrà".