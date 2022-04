Se un segnale doveva arrivare, più forte di questo probabilmente non poteva essere. L'Inter si impone con autorità al Picco al cospetto dello Spezia di Thiago Motta, al quale non riesce il tris di scalpi di capolista dopo aver battuto in trasferta Napoli e Milan. Finisce 3-1 un match dove la formazione di Simone Inzaghi è stata pressoché in controllo per tutto l'incontro, concretizzando la propria superiorità coi gol di Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez e con una prestazione di ottimo livello. La rete trovata da Giulio Maggiore a due minuti dal 90esimo non spaventa i nerazzurri che si riversano subito in avanti facendo capire le proprie intenzioni. Aspettando Milan-Genoa, l'Inter ritrova così momentaneamente la vetta della classifica, con quella continuità chiesta da Simone Inzaghi nel pre-gara.

IL TABELLINO

SPEZIA-INTER 1-3

MARCATORI: 31' Brozovic (I), 73' Lautaro Martinez (I), 88' Maggiore (S), 94' Sanchez (I)

SPEZIA: 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca (37' 21 Ferrer); 25 Maggiore, 14 Kwior, 20 Bastoni (59' 10 Verde); 8 Kovalenko (46' 33 Agudelo), 11 Gyasi, 9 Manaj (59' 18 Nzola, 70' 22 Antiste).



In panchina: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 15 Hristov, 39 Nguiamba, 77 Bertola.



Allenatore: Thiago Motta.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni (82' 6 De Vrij); 2 Dumfries (75' 36 Darmian), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (75' 22 Vidal), 14 Perisic; 9 Dzeko (59' 7 Sanchez), 19 Correa (59' 10 Lautaro Martinez).



In panchina: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 32 Dimarco, 88 Caicedo.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Baccini - Lombardi. Quarto Uomo: Ghersini VAR: Banti. Assistente VAR: Costanzo.

Note

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolaou (S)

Corner: 5-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI SPEZIA-INTER

95' - FINISCE QUI! L'INTER SBANCA IL PICCO BATTENDO 3-1 LO SPEZIA E VOLA PER IL MOMENTO AL COMANDO DELLA CLASSIFICA!

IL GOL DI SANCHEZ: Lautaro riceve il pallone servendo in area il cileno che si rialza dopo un contrasto con Nikolaou e infila a colpo sicuro Provedel per chiudere i giochi.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! ALEEEEEEEEEEEXIIIIIIIIIIISSSSSSSSS SAAAAAAAAAAAAAANCHEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!

93' - Perisic fa tutto da solo e colpisce l'esterno della rete, Lautaro si infuria.

92' - Sanchez prova a servire Vidal ma non si capisce col connazionale, l'azione sfuma.

91' - Ripartenza dello Spezia con Agudelo che fa tutto bene ma poi calcia malissimo. Quattro minuti di recupero.

90' - Azione orchestrata da Perisic che serve Sanchez il cui tiro a giro finisce alto non di molto.

88' - Rete di Maggiore! Lo Spezia torna in gara! Gran gol del capitano bianconero che si inventa una bella conclusione che bacia il palo e si insacca riaccendendo il Picco.

87' - Perisic col destro inventa un tiro che finisce sul fondo.

86' - Nikolaou interviene in ritardo su Barella, Maresca estrae il cartellino giallo.

84' - Lautaro cerca l'apertura per Sanchez, Erlic in scivolata manda in corner.

82' - Entra in campo De Vrij, che rileva Bastoni dopo che questi ha accusato qualche piccolo fastidio muscolare.

80' - Colpo di testa di Skriniar, senza problemi per Provedel.

77' - Giocata di classe di Sanchez servito da Lautaro, Provedel è reattivo sul tiro del cileno.

75' - Altri due cambi nell'Inter: Calhanoglu rilevato da Vidal, Darmian prende il posto di Dumfries.

IL GOL DI LAUTARO: Colpo da attaccante di razza del Toro, che beffa il marcatore sull'assist di Perisic colpendo la palla finemente con l'esterno. La sfera si infila beffarda nell'angolino alla sinistra di Provedel.

73' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! LAUTAROOOOOOOOOOOOOO MARTIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

71' - Tiro di Lautaro al centro dell'area dopo grande giocata: palla deviata che finisce in corner. Sul quale si inventa un tiro al volo che finisce largo di poco.

70' - Incredibile la scena di Nzola, Thiago Motta costretto a cambiare il calciatore per il ritardo nel rimuovere il monile: dentro Antiste.

69' - Perisic riceve un bel pallone di Calhanoglu e crossa, la palla arriva a Dumfries che colpisce davanti a Provedel ma fa impennare il tiro.

66' - Nzola si gira e tira, pallone deviato in corner. Gioco poi fermato perché Nzola deve rimuovere un piercing all'orecchio e non può prendere parte al corner, Thiago Motta è una furia.

64' - Bella combinazione dell'Inter conclusa con un tiro debole di Barella, para Provedel.

63' - Il gioco riprende, fallo di Erlic su Sanchez.

62' - Gioco fermo per un giocatore dello Spezia rimasto a terra. Qualche protesta da parte di Barella e Handanovic.

58' - Inzaghi chiama Sanchez e Lautaro, che entrano in campo: fuori Dzeko e Correa. Nello Spezia Verde e Nzola rilevano Bastoni e Manaj

57' - Barella prende fallo da Salva Ferrer, poi reclama l'ammonizione.

54' - Barella recupera un pallone servitogli involontariamente da Erlic, poi prova il tiro mandando sull'esterno della rete.

53' - Manaj salta un avversario poi prova il colpo d'esterno in stile Modric, palla facile per Handanovic.

50' - Gran palla di Bastoni, Gyasi manca ancora l'appuntamento col gol.

49' - Perisic si divora il raddoppio: il croato arriva di corsa su un assist sporcato di Barella, anticipando Dzeko pronto a concludere, ma cicca il pallone.

48' - Brivido su corner per Handanovic: Erlic arriva sul cross di Maggiore, Gyasi non riesce ad impattare sul secondo palo.